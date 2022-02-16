- Haberler
- Gündem Haberleri
- Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 10:23
- Güncelleme : 16.02.2022 - 10:46
Kahraman Türk askeri, ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristleri cezasız bırakmıyor...
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler son olarak Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.
13 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Buna karşılık hemen harekete geçen Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Başarılı operasyonu ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.