Haberler

Gündem Haberleri

Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.