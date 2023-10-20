Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Türk askeri, başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vuruyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.

Canları uğruna vatanı korumaya devam eden kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

"5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: