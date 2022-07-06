Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist öldürüldü

Saldırı girişiminde bulunan 20 terörist, Kahraman Türk askeri tarafından etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, hain teröristlerin ensesinde...

Türk Silahlı Kuvvetleri, yeryüzünde tek bir terörist dahi kalmayıncaya dek sürdüreceği mücadelesinden dönmeyecek.

Bölücü terör örgütü mensuplarının sayısı her geçen gün azalırken, kahraman Türk askeri farklı operasyon bölgelerinden güzel haberler getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı bu kez Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden güzel haberi şu ifadelerle duyurdu;

20 terörist öldürüldü

"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."