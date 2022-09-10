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    Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 10.09.2022 - 10:54
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    Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü

    MSB: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

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