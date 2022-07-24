Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
408.434
-0.39%
BTXN Coin
11.10
34.22%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi

    Ormanları korumak için mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın izin verilmediği alanlar kontrol ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi

    İstanbul Valiliği tarafından açıklanan yasakların uygulandığı alanlardan biri olan Zeytinburnu sahilinde önlemler alındı.

    İBB’ye bağlı zabıta ekipleri Zeytinburnu sahilinde denetim yaparak vatandaşların mangal yasağına uyup uymadığını kontrol etti.

    Uymayanlar uyarıldı

    Piknik yapan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından mangal yakmamaları konusunda uyarıldı. Sahile nargileleri ile gelen vatandaşlar da uyarılarak nargile yakmalarına izin verilmedi.

    Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi VİDEO

    Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi #1

    "Her yerde küller oluyordu"

    İHA'ya konuşan Emine Çoban, “Gayet güzel oldu. Nargileler de yok. Yeşillendik açıkçası. Buralar kurumuştu. Şimdi gayet iyi ve mutluyuz. Biz de çay ve çekirdekle gayet keyifli şekilde piknik yapıyoruz. O dönemde her yerde küller oluyordu. Yerde taşları bırakıyorlardı. İs oluyordu. Duman oluyordu. Çok kötü bir görüntüydü. Şu an mutluyuz.” dedi.

    denetim

    mangal


    İlginizi Çekebilir

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ekmek bölüp verdi
    Gündem

    İBB Halk Ekmek Fabrikası açılışında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ekmek bölüp verdi

    Trabzonspor - Torino hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Trabzonspor - Torino hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir