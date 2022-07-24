Ormanları korumak için mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın izin verilmediği alanlar kontrol ediliyor.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan yasakların uygulandığı alanlardan biri olan Zeytinburnu sahilinde önlemler alındı.

İBB’ye bağlı zabıta ekipleri Zeytinburnu sahilinde denetim yaparak vatandaşların mangal yasağına uyup uymadığını kontrol etti.

Uymayanlar uyarıldı

Piknik yapan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından mangal yakmamaları konusunda uyarıldı. Sahile nargileleri ile gelen vatandaşlar da uyarılarak nargile yakmalarına izin verilmedi.

Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi VİDEO

"Her yerde küller oluyordu"

İHA'ya konuşan Emine Çoban, “Gayet güzel oldu. Nargileler de yok. Yeşillendik açıkçası. Buralar kurumuştu. Şimdi gayet iyi ve mutluyuz. Biz de çay ve çekirdekle gayet keyifli şekilde piknik yapıyoruz. O dönemde her yerde küller oluyordu. Yerde taşları bırakıyorlardı. İs oluyordu. Duman oluyordu. Çok kötü bir görüntüydü. Şu an mutluyuz.” dedi.