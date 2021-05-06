Daha önce boşaltılan 5 katlı binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina, bir anda çökerek yerle bir oldu.

Çökme sonucu, etrafta bulunan park halindeki araçlar zarar gördü.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürerken, binanın çöktüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaparak, "Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda bina çöktü