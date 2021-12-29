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    Zeytinburnu'nda otoparktaki sıfır araçlar dikkat çekti

    Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim sürerken, Zeytinburnu'nda bir otoparkta bekletilen sıfır araçlar için firma yetkilileri "ileri tarihli kampanya" açıklaması yaptı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:05
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    Zeytinburnu'nda otoparktaki sıfır araçlar dikkat çekti

    Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından birçok otomobil firmasına ait bayiler, ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.

    Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti.

    Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

    SIFIR ARAÇLARI OTOPARKA ÇEKTİLER

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, bir otoparkta bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

    Plakasız bir şekilde otoparkta bekleyen araçlar havadan görüntülendi. Görüntülerde bir otopark dolusu sıfır aracın olduğu görüldü.

    Zeytinburnu'nda otoparktaki sıfır araçlar dikkat çekti ViDEO

    İLERİ TARİHLİ KAMPANYA AÇIKLAMASI

    Konuyla ilgili bilgi veren firma yetkilileri ise otoparktaki araçların ileri teslim tarihli kampanyaları kapsamında alındığını ve ocak ayında müşterilere teslim edileceğini söyledi.

    Zeytinburnu nda otoparktaki sıfır araçlar dikkat çekti #1

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