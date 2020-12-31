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Zeytinburnu’nda zabıta ekibini şaşırtan manzara

Zeytinburnu’nda zabıta ekibini şaşırtan manzara

Bir mağazanın indirimde olduğunu gören vatandaşlar, koronayı unutarak mağazaya akın etti. Zabıta ekipleri ise kurallara uymayan iş yerine adli ve cezai işlem uyguladı.