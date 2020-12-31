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- Zeytinburnu’nda zabıta ekibini şaşırtan manzara
Zeytinburnu’nda zabıta ekibini şaşırtan manzara
Bir mağazanın indirimde olduğunu gören vatandaşlar, koronayı unutarak mağazaya akın etti. Zabıta ekipleri ise kurallara uymayan iş yerine adli ve cezai işlem uyguladı.
- İHA
- 31.12.2020 - 10:15
- Güncelleme : 31.12.2020 - 10:48
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, yılbaşı öncesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleşti.
Denetimlerde sosyal mesafenin korunması, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmelerin aldığı önlemler ve bu önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Ekipler gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür ederken, bir mağaza içerisinde gördükleri manzara karşısında ise neye uğradıklarını şaşırdı.
İNDİRİMİ DUYAN MAĞAZAYA KOŞTU
Mağazanın indirimini gören vatandaşların mağazaya akın ettikleri görüldü. Mağaza içerisinde yapılan sayımda 36 müşteri tespit edildi. Mağazada alınması gerekenden fazla müşteri alındığını tespit eden ekipler, adli ve cezai işlem uyguladı.
Zeytinburnu’nda zabıta ekibini şaşırtan manzara