Zeytindalı bölgesinde 24 terörist öldürüldü

MSB, Zeytindalı bölgesinde 24 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesindeki hain PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu'nu sürdürürken Suriye'nin kuzeyindeki hainler de Türk askerine saldırdı.

1 askerimiz şehit oldu

PKK'lıların füzeli saldırısında Teğmen Talha Bahadır şehit düştü. Mehmetçik silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı.

24 PKK'lı terörist öldürüldü

Ateş altına alınan PKK hedeflerinde 24 hain öldürüldü. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs.Tğm. Talha BAHADIR ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır."