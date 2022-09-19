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    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek

    Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli Projesi'nde sona gelindi. Asfaltlama ve havalandırma çalışmalarının yapıldığı tünel, 2023 yılı içerisinde hizmete girecek.
    • 19.09.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:53
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    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek

    Türkiye'nin ulaşım atakları devam ediyor...

    Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı.

    Öte yandan tünel, Avrupa'nın ve Türkiye'nin 14,5 kilometrelik en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak da ön plana çıkıyor.

    Asfaltlama va havalandırma çalışmaları sürüyor

    Temeli 17 Mart 2017 tarihinde atılan ve inşaatı devam eden rüya projenin kazı işlemi Ocak 2022'de tamamlandı.

    Kazı işlemlerinin ardından tünel içindeki asfaltlama ve havalandırma çalışmaları sürüyor.

    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek ViDEO

    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek #1

    Trabzon-Gümüşhane arası 40 dakikaya düşecek

    Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15 km’yi aşan tünel tamamlandığında, 2,5 milyar lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek.

    Bin personel tarafından 7 gün 24 saat görev yapılan tünel bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek #2

    Akaryakıt tasarrufu

    Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak.

    Böylece zamandan 19 milyon TL, akaryakıttan 40 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 59 milyon TL tasarruf sağlanacak.

    Öte yandan kış mevsiminde sürücülerin çilesi tarihe gömülerek güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunulacak.

    2023'te hizmette

    İHA'nın aktarımına göre; ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsel metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına devam ediliyor.

    Çalışmalarda sona gelinirken tünelin 2023 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.

    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek #3

    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek #4

    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek #5

    Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek #6


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