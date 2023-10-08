Zigana Tüneli ve Eğiste Hadimi Viyadüğü, IRF ödülü aldı IRF 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında; Zigana Tüneli "yapım metodolojisi", Eğiste Hadimi Viyadüğü ise "kalite yönetimi" kategorisinde birinci seçildi.

DHA

Türkiye'nin ulaşım altyapı projeleri farklı açılardan uluslararası ödüller almaya devam ediyor.

Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri'nde; Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ne "yapım metodolojisi", Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü konumunda olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'ne ise "kalite yönetimi" kategorilerinde birincilik ödülleri verildi.

IRF, şimdiye kadar 30 ülkeden 150'den fazla projeye ödül verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, IRF 2023 Global Başarı Ödülleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaparak, Bakanlığın projelerin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü belirtildi.

"Eğiste Hadimi Viyadüğü, tüm jüriler tarafından birinci seçildi"

Bakan Uraloğlu, IRF 2023 Global Başarı Ödülleri hakkında yaptığı açıklamada şu değerlendirmeye yer verdi:

Özellikle Eğiste Hadimi Viyadüğümüz, tüm jüriler tarafından birinci seçilerek bu kategoride önemli bir başarıya imza attı. Projelerimiz, Çin ve Tayvan gibi ülkelerin projelerini geçerek mühim bir başarı elde etmiştir. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor.

Türkiye'de daha önce ödül alan diğer projeler

Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 yılında "dizayn" kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında "proje finansmanı ve ekonomi" kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu "yapım metodolojisi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Zigana Tüneli

Zigana Tüneli, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki Kuzey Anadolu Dağları'nda bir kara yolu tüneli. Tünel, Gümüşhane ve Trabzon illerinden geçiyor.

Eğiste Hadim Viyadüğü

Eğiste Hadimi Viyadüğü, Konya ilinin Bozkır ve Hadim ilçeleri arasında, Göksu'nun kolu olan Gökçay üzerinde yer alan kara yolu köprüsü. Yüzde 8 eğime sahip mevcut yol yerine yapılan köprü ile yolu kısaltarak eğimi azaltıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)