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    Zigana Tüneli’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor

    Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatının, yıl sonuna yetişmesi için çalışmalar sürüyor.
    • 26.05.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:45
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    Zigana Tüneli’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor

    Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı devam eden yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında, çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi geçtiğimiz aylarda tamamlandı.

    Yaklaşık bin kadar personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel bittiğinde, Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

    Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa’nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye’de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak.

    3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye’de ilk uygulama olacak.

    Dengeli Konsol Köprüler projeye farklı boyut getiriyor

    Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsol metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına yoğun bir şekilde devam ediliyor.

    Tünelin, bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

    Çalışmaların önemli kısmını oluşturan Dengeli Konsol Köprüler projeye farklı boyut getirirken, bu sistemin Türkiye’nin çok az yerinde uygulandığı kaydedildi.

    Dengeli Konsol, köprü iki yöne doğru betonarme segment olarak yerinde dökülüp konsol oluşturmak suretiyle yapılan köprü yapım yöntemi olup, özellikle köprü ayaklarının yüksekliğinden ötürü iskele kurulamayan, geniş açıklık istenen ve geçilmesi zor coğrafik durumlarda fayda sağlayan hızlı bir yapım yöntemi.

    Çoğunlukla köprü orta açıklığının 250 metreye kadar olduğu projelerde uygulanıyor.

    Bu yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor

    İHA'nın aktardığına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Trabzon’a yaptığı ziyarette yeni Zigana Tüneli’nde inşaatın hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek "14,5 kilometre çift tüp tünel inşaatı ve birlikte bağlantı yolu ile projemiz toplamda 15 kilometreyi geçecek. Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak." ifadelerini kullanmıştı.

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