İHA

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında, 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, kar yağışının erken başlamasıyla birlikte sezonu erkenden açmıştı.

Tesiste 4 yaştan 25 yaşa kadar 120 sporcu kayak öğrenirken son günlerde devam eden yoğun kar yağışının ardından Zigana’ya akın eden kayak tutkunları hafta sonu güzel havada hem kayak hem kızak yaparak gönüllerince eğlendi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Zigana’nın eşsiz manzarasında hem kayak keyfi hem de doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin akınına uğraya bölgede 7’den 70’e çok sayıda vatandaş ve sporcu beyaz güzelliğin tadını çıkardı.

Gümüşhaneli dünyaca ünlü kayakçı Muzaffer Demirhan’ın adını taşıyan 700 metre uzunluğundaki T-Bar pist, bin 200 metre uzunluğundaki Kadırga pisti, 200 metrelik acemi eğitim ve 250 metrelik orta seviye baby liftlerin olduğu alanda pistler snowtrack aracılığıyla eziliyor.

"ZİGANA HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL"

Tesise ailesiyle birlikte giden Mustafa Berat Ergin, sezonun ilk kızak etkinliğini gerçekleştirdiğini belirterek, "Zigana her zamanki gibi çok güzel. Hala kaymaya devam ediyorum. Ailemle beraber geldik. Abimle birlikte hem yürüyüş yapıp hemde kızakla kaydım. Kar çok fazla var. Biraz da hava soğuktu. İnsanlar burada çok eğleniyor" dedi.

"KAYAK ÖĞRENMEK İÇİN TALEP ÇOK YÜKSEK BU YIL"

Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde kayak antrenörü olarak görev yapan Yunus Avşar Yılmaz da açıklamalarında şunları kaydetti:

Bu sezon 2 antrenör olarak Zigana dağında kayak eğitimlerimize başladık. Yaklaşık 120 sporcumuz var bu sezon. Bunların 40'ı geçtiğimiz senelerden yetiştirdiğimiz yarışmacı olan sporcularımız. Geri kalan 80 kişi yazın paten kurslarında eğittiğimiz çocuklar ve bunun yanında 4 yaştan 25 yaşa kadar sporcumuz mevcut. Güzel bir kar yağışıyla 2 hafta önce sezonu açtık. Bu hafta çok güzel bir kar yağdı ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Talep çok yüksek bu yıl. Yarıyıl tatiline kadar hatta daha sonra pistteki kara göre çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek. Ocak ayının ilk haftasında burada il birinciliği yapacağız. Dereceye giren sporcularımızı federasyonumuzun belirlediği tarihte yarışmalara götüreceğiz. Şu anda mevcut ligde de sporcularımız var. Onlarla da müsabakalara katılıyoruz.

"ZİGANA SAHİLE EN YAKIN KAYAK MERKEZİ OLARAK ÖZEL BİR KONUMA SAHİP"

Yaklaşık 30 yıl önce kendisinin de Zigana Dağında kayak öğrendiğini ve burada yetiştiğini kaydeden Yılmaz, "Zigana Dağı kayak turizmi için çok elverişli bir dağ. Bunun yanında sahile en yakın kayak merkezi olarak da özel bir konuma sahip. Elimizden geldikçe bu sporu tabana yayıp milli sporcular, musabık sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu sporu halkımıza, milletimize sevdirmek istiyoruz. Elimizden gelen bütün her şeyi yapmaya çalışıyoruz bu uğurda. Ben eski milli sporcuyum. Bir dönemde milli takım antrenörlüğü de yaptım. Biz de bu Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nda yetiştik, ekmeğimi de bu sayede kazanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KAR YAĞIŞIYLA BERABER HAVANIN DA GÜZEL OLMASIYLA AŞIRI BİR YOĞUNLUK VAR"

Zigana dağında 150 yatak kapasiteli otel, 300 kişilik alakart restoran, 300 kişilik kafeteraya, 200 takım kayak ekipmanı, snowboard, çocuklar için kızak ekipmanlarıyla hizmet verdiklerini ifade eden Abdullah Eroğlu, "Kızağın pisti, kayakların pisti ayrı bir şekilde hazırlandı. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Minimum kazayla güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Kar yağışıyla beraber havanın da açması, havanın da güzel olmasıyla aşırı bir yoğunluk var" ifadelerini kullandı.