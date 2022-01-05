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    Zincir marketlerde 'çok kullanımlık taşıma ekipmanları' zorunluluğu

    Plastik poşetlerle ilgili yapılan yeni düzenlemeye göre; zincir marketlerde kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 11:29
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    Zincir marketlerde 'çok kullanımlık taşıma ekipmanları' zorunluluğu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da güncelleme yapıldı.

    İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler, Bakan Murat Kurum'un imzasıyla uygulamaya alındı.

    POŞET FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

    Buna göre, plastik poşet fiyatları 25 kuruşta sabitlendi.

    ZİNCİR MARKETLERDE KAĞIT, PLASTİK, BEZ ÇANTA ZORUNLULUĞU

    Ayrıca yeni yılla birlikte artık zincir market ve mağazalar, plastik poşetlerin yanında kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanından bulundurmak zorunda olacak.

    Zincir marketlerde çok kullanımlık taşıma ekipmanları zorunluluğu #1

    KASA YAKINLARINA YERLEŞTİRİLECEK

    Söz konusu ekipman, müşterilerin görüp, kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına konulacak. İşletmeler, bu ekipmanı talep edenlere ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.


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