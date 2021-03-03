- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ziraat Bankası borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı
Ziraat Bankası borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı
Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı.
- AA
- 03.03.2021 - 12:01
- Güncelleme : 03.03.2021 - 12:09
Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı.
Takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödemeleri durumunda, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlenmiş faizin alınmayacağı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...