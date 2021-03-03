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    Ziraat Bankası borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı

    Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı.
    • AA
    • 03.03.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 12:09
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    Ziraat Bankası borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı

    Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı.

    Takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödemeleri durumunda, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlenmiş faizin alınmayacağı belirtildi.

     

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