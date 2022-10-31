Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte banka promosyon miktarları...

Ziraat Bankası tarafından yapılan emekli promosyon ödemeleri hakkında “3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bankadan yapılan açıklamada başvurular hakkında "Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.” denildi.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası vasıtasıyla alan vatandaşlara; 3.500 TL altında emekli aylığı alan kişilere 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alan kişilere 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alan kişilere 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 senelik peşin promosyon ödemesi yapmaktadır.