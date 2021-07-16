Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? Ziraat Bankası erişim sorunu 2021

Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? Ziraat Bankası erişim sorunu 2021

Bu sabah Ziraat mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan banka müşterileri, uyarıyla karşılaştı. Bunun üzerine Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? sorusu gündeme taşındı.

Sabah saatlerinde internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yapmaya çalışan Ziraat Bankası müşterileri, hata ile karşılaştı.

Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlayamayan kullanıcılar, erişim sorununu sosyal medya platformu Twitter üzerinden dile getirmeye başladı.

Böylece Ziraat Bankası internet bankacılığında yaşanan erişim problemi, kısa süre içerisinde Twitter'da da TT oldu.

İşlemleri reddedilen kullanıcılar, Ziraat Bankası mobil uygulama neden açılmıyor, çöktü mü? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? Arızayla ilgili Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Ziraat Bankası müşterilerinin sosyal medya platformlarında paylaştıkları ekran görüntülerine göre, Ziraat Bankası servislerine erişim sorunu yaşanıyor..

Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısı ile karşılaşıyor. Yaşanan problem Downdetector sitesinde de raporlandı.

Bankanın uygulamasıyla ilgili iki gün önce de benzer bir sorun yaşanmış ve yetkililer herhangi bir saldırı olmadığını belirtmişti.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Ziraat Bankası, söz konusu erişim sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Bu nedenle sorunun geçtiğimiz haftalarda yaşanan Akbank erişim sorunu gibi büyük bir sorun mu yoksa kısa sürede çözülebilecek küçük bir sorun mu olduğu bilinmiyor.