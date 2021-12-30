Ziraat Katılım, kur koruması için dini icazet belgesi aldı

Ziraat Katılım Bankası, ilahiyatçılardan kur korumalı TL mevduat hesapları için dini “icazet belgesi” aldı. Belgede, “Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir” ifadeleri kullanıldı.

Artan döviz kurlarına karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık'ta açıklanan “kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları” konusunda Ziraat Katılım Bankası, dini “icazet belgesi” aldı.

3 ilahiyatçıdan oluşan Ziraat Katılım A.Ş. Danışma Komitesi'nin, söz konusu hesap için 'dinen caizdir' dediği aktarıldı.

“ELBETTE EN DOĞRUSUNU ALLAH TEALA BİLİR”

Ziraat Katılım'ın ürünün özelliklerinin anlatıldığı “icazet belgesi”nde “‘Kur Korumalı TL Katılma Hesapları’ karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür. İşbu İcazet Belgesi, genel olarak Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Ürünü hakkında düzenlenmiş olup ürün özelinde verilmiştir. Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir.” ifadeleri yer aldı.

Belgede Başkan Mehmet Odabaşı, Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya'nın imzaları yer alıyor.