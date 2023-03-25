Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatının başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Savunma Sanayi'de her geçen gün yeni bir başarıyla gündeme geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bu kapsamda yeni bir aracın teslimatlarına başlandığını duyurdu.

Deniz piyadelerine sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hizmete hazırlandı.

Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle alanında en iyisi olarak kaydedildi.

Gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip

ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır.

Harekatın çıkarma safhasında, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır.

7 knot azami sürat ile hareket kabileyeti sağlıyor

Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA’ya, denizde 7 knot azami sürat ile yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.

Karada maksimum 70 km/s hıza ulaşan, %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir.

Yüksek ateş gücüne sahip

ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir.

Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı ve Mayın Geçit Açma Aracı olmak üzere dört değişik konfigürasyona sahiptir.