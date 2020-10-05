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    Ziya Selçuk: 12 Ekim'de tüm ilkokul, 8 ve 12. sınıfları açıyoruz

    Ziya Selçuk: 12 Ekim'de tüm ilkokul, 8 ve 12. sınıfları açıyoruz

    Ziya Selçuk "12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz."
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 22:40
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 22:40
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    Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

    Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" ifadelerini kullanmıştı.

    Ziya Selçuk: 12 Ekim de tüm ilkokul, 8 ve 12. sınıfları açıyoruz #1

    BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ

    Cumhurbaşkanı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamalarda bulundu.

    Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu.

    "TÜM ÖĞRENCİLERİMİZLE SAĞLIKLA BULUŞMAK DİLEĞİMİZ"

    Bakan Selçuk, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı.

    Ziya Selçuk: 12 Ekim de tüm ilkokul, 8 ve 12. sınıfları açıyoruz #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları VİDEO

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