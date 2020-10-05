Ziya Selçuk: 12 Ekim'de tüm ilkokul, 8 ve 12. sınıfları açıyoruz

Ziya Selçuk: 12 Ekim'de tüm ilkokul, 8 ve 12. sınıfları açıyoruz

Ziya Selçuk "12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz."

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZLE SAĞLIKLA BULUŞMAK DİLEĞİMİZ"

Bakan Selçuk, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları VİDEO