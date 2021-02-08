Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz

Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz

15 Şubat'ta yeni bir döneme başlanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandeminin seyri nedeniyle tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçmenin mümkün olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin son haftasında öğretmenlerle çevrimiçi toplantıda buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, 15 Şubat'ta yeni bir döneme girileceğini söylerken, merakla beklenen yüz yüze eğitimin başlaması konusuna da değindi.

"TÜM SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM MÜMKÜN DEĞİL"

Selçuk "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması." ifadelerini kullandı.

Tüm sınıflarda aynı anda yüz yüze eğitime geçilemeyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor. Sınıflarda yüz yüze eğitimin sağlıklı yürütülmesi için yaptığımız planlamayı yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

OKULLARIN AÇILMA TAKVİMİ

Ziya Selçuk 15 Şubat'ta köy okullarında, 1 Mart tarihinden itibaren ise tüm resmi ve özel okulların 8. ve 12. sınıfları için Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde öğrencilerin sınıflardaki yerlerini alacaklarını söylemişti.



