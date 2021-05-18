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Ziya Selçuk: 40 yaş üzeri tüm eğitim personelinin aşı randevusu açıldı

Ziya Selçuk: 40 yaş üzeri tüm eğitim personelinin aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"