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    Ziya Selçuk: 40 yaş üzeri tüm eğitim personelinin aşı randevusu açıldı

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"
    • AA
    • 18.05.2021 - 18:52
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    Ziya Selçuk: 40 yaş üzeri tüm eğitim personelinin aşı randevusu açıldı

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"

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