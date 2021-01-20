Ziya Selçuk, Ankaralı öğrencilerle kar topu oynadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentteki Mobil EBA Destek Noktası Otobüsü'nü ziyaret ederek öğrencilerle keyifli anlar yaşadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Yassıören Mahallesi'ndeki lise öğrencilerine çeşitli hediyeler veren Bakan Selçuk, daha sonra Soğulcak Mahallesi'ndeki ortaokul öğrencileriyle buluştu.

ONLINE DERSE KATILDI

Selçuk, burada Kahramankazan Belediyesi'nin uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrenciler için hazırladığı Mobil EBA Destek Noktası Otobüsü'nde, öğrencilerle online derse katılım gerçekleştirdi.

DERS SONRASI KAR TOPU EĞLENCESİ

Selçuk, dersin ardından dışarıya çıkarak otobüsün çevresinde öğrencilerle kar topu oynadı.

Öğrencilerle keyifli anlar yaşayan Selçuk, bu sırada çekilen fotoğrafı Twitter hesabından, "Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor." mesajıyla paylaştı.