Ziya Selçuk: Bizim çocuklar, vurduğunuz gol olsun

Ziya Selçuk: Bizim çocuklar, vurduğunuz gol olsun

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik" diyerek bir video yayınladı.

A Milli Futbol Takımı bu akşam, EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Mücadele Roma'da oynanacak.

Maç öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir destek mesajı paylaştı.

MİLLİ TAKIMA ÖZEL KLİP

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’na destek olmak için “biz beraberiz” marşı ve klibi hazırlandı.

Özel Eğitim öğrencileri ile Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’ın yer aldığı videoda sonunda açılan Türk bayrağı ile A Millilere “yanındayız” mesajı verildi.

Ziya Selçuk: Bizim çocuklar, vurduğunuz gol olsun VİDEO





"YOLUNUZ AÇIK OLSUN BİZİM ÇOCUKLAR"

Yayınlanan klibi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise paylaşmında, “A Millilerimizin EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik ve 'biz beraberiz' dedik.

Müşterek coşku ve çabamızın bereketine inancımızla yolunuz açık; vurduğunuz gol olsun Bizim çocuklar” ifadelerine yer verdi.



