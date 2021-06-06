Bakan Ziya Selçuk, LGS sonrası öğrencilerle buluşarak, "Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz" dedi.

Türkiye’de 1 milyon 243 bin 801 öğrenci, LGS heyecanı yaşadı.

Öğrenciler, hayal ettikleri liselere girebilmek için sınavda ter dökerken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS bitiminde Ankara’da İzzet Latif Aras Ortaokulu'nu ziyaret etti.

VELİLER İLE SOHBET ETTİ

Sınav bitimine yakın bir saatte Ankara Öveçler’de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokulu'na giden Bakan Selçuk, okul bahçesinin dışında bulunan veliler ile sohbet etti.

Salgın döneminde sınav hazırlıkları, uzaktan eğitim süreciyle ilgili velilerle görüş alışverişinde bulunan Selçuk, ailelerle birlikte gençleri bekledi.

Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk’un ziyaret sürprizi ile karşılaştı.

Ziya Selçuk, LGS çıkışında öğrencilerle buluştu VİDEO





"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Sınav değerlendirmelerini Ziya Öğretmen ile paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi.

Normalde 3 bin 800 civarında okulda sınav yapılırken son 2 yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının yaklaşık 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, “Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz” dedi.

Sınav sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.



