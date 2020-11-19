Ziya Selçuk: Lütfen, bu kez kurallara uyalım

Çocukların evde de yanlarında olacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgına yönelik tedbirlere uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarla ilgili alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Ziya Selçuk, okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla bekledikleri çocukların bir kez daha evlerinde olduğunu belirtti.

"BU KEZ KURALLARA UYALIM"

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde."