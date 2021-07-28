Ziya Selçuk: Okulları açmak konusunda kararlıyız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 6 Eylül tarihinde açmakta kararlı olduklarını belirterek gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Son dönemde artan vaka sayıları sonrası okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"6 EYLÜL'DE AÇMAKTA KARARLIYIZ"

Bakan Selçuk, okul açılış tarihi olarak 6 Eylül'de kararlı olduğunu vurgulayarak, gerekli tüm önlemlerin de alındığını sözlerine ekledi.