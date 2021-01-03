Ziya Selçuk: Salgın sona erecek

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda öğrencilere umut ve moral veren Ziya Selçuk, "Okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafını paylaştı.

"HER SANDALYEDE BİR ÖĞRENCİ OLACAK"

Öğrencilere moral veren ve salgın atlatıldıktan sonraki günleri işaret eden Selçuk mesajında ise "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" ifadelerine yer verdi.