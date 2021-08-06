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Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı

Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı

Görev değişikliğinin ardından bir mesaj yayınlayan Ziya Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.