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- Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı
Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı
Görev değişikliğinin ardından bir mesaj yayınlayan Ziya Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.
- AA
- 06.08.2021 - 08:15
- Güncelleme : 06.08.2021 - 09:26
3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan ve görevinden affını isteyen Ziya Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
Atama kararının ardından eski bakan Selçuk, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
"MAHMUT BEY'E BAŞARILAR"
Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.