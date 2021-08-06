Euro
10.1109
0.04%
Dolar
8.5423
0.26%
Altın
494.22
0.01%
Borsa
1.432
0%
Bitcoin
345.500
4.41%
EXEN Coin
24.00
-0.29%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı

    Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı

    Görev değişikliğinin ardından bir mesaj yayınlayan Ziya Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.
    • AA
    • 06.08.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan ve görevinden affını isteyen  Ziya Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.

    Atama kararının ardından eski bakan Selçuk, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

    "ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

    Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

    "MAHMUT BEY'E BAŞARILAR"

    Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı #1

    Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı #2

    Ziya Selçuk, teşekkür mesajı yayınladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir