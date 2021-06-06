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    Ziya Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin aşı randevuları tanımlandı

    Ziya Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin aşı randevuları tanımlandı

    Bakan Ziya Selçuk açıklama yaparak, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 13:14
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    Türkiye'de koronavirüs aşılarının gelmesiyle birlikte, yapılan aşılama hız kazandı.

    Bazı meslek grupları aşılama kapsamında öne alındı. Bu meslek gruplarından birisi olan öğretmenler ile ilgili duyuru, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

    "ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI RANDEVUSU ALABİLİR"

    Bakan Selçuk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

    Ziya Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin aşı randevuları tanımlandı #1

     

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor.

    7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler.

    Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." açıklamasını yapmıştı.

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