Ziya Selçuk'tan öğrencilere: Yüz yüze sınavlar için tüm hazırlıklarımız tamam

Ziya Selçuk'tan öğrencilere: Yüz yüze sınavlar için tüm hazırlıklarımız tamam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için koronavirüs tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslendi.

Selçuk, öğrencilerin seslerini duyduğunu ve paylaşımlarını okuduğunu, salgın döneminde kararları, eğitimciler ve hekimlerle birlikte oluşturduklarını bildirdi.

Salgının seyrini günlük izlediklerini belirten Selçuk, koronavirüs verilerine dayalı ortak bir görüş geliştirildiğini de sözlerine ekledi.

"SESİNİZİ DUYUYOR, PAYLAŞIMLARINIZI OKUYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.





"BUGÜN YAPILACAK BİR ERTELEME, ÇALIŞMA YÜKÜNÜ DAHA FAZLA ARTIRACAKTIR"

Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

"DERSLERİNİZE VE SAĞLIĞINIZA ODAKLANIN LÜTFEN"

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."