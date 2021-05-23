Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şartlar iyileştiğinde öğretmen sayısının artırılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"(Öğretmen atamalarına ilişkin) Bu imkanlar iyileştiğinde ilk yapılacak işlemlerden bir tanesi bu sayıları artırmak. Ve bu salgın söneminin getirdiği bazı farklı şartlar var. O şartlar nedeniyle bazı sınırlılıklar söz konusu. Ama bunlarda iyileşme olduğunda muhakkak surette bazı yıllarda da daha yüksek sayılarda atamalar yapılıyor ve biz bunun bir an önce olması noktasında biz üzerimize düşen görevleri yapacağız. "

Ziya Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama VİDEO

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