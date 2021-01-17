Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların 15 Şubat'ta açılması için ilke kararı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan Neler Oluyor programında, Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Ziya Selçuk'a yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı soruldu.

"15 ŞUBAT'TA AÇILMASI İÇİN İLKE KARARI VAR"

15 Şubat'ta okulların açılması için ilke kararı alındığını söyleyen Selçuk, bu tarihten 10 gün önce net bir tablo oluşacağını belirtti.

Selçuk, "Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz. Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu." dedi.