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Haber Merkezi

Türkiye'de Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün her alanda politik rant ve sömürüye alet edildiği görüldü.

Siyasi partilerin propagandalarında, belediyelerin çevre düzenlemesindeki ayarsız heykel yapımında vs...

Son vaka ise bir konser sahnesinde yaşandı.

SAHNEYE ATATÜRK HEYKELİ ÇIKARTILDI

Şarkıcı Ziynet Sali'nin sahne aldığı organizasyonda sahneye Atatürk heykeli çıkartıldı.

Balmumundan yapılma, smokin giydirilmiş heykel sahnedeyken bir anda İzmir Marşı söylenmeye başladı.

Konserti izleyen kalabalıktan ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kalabalık sloganlarla coştukça coşarken olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kez daha sömürüye alet edildiği görüntülere tepkiler yağdı.