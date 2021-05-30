Türkiye'nin yerli ve milli savunma araçları atılımı tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'nde testler başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında, üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu.

ZMA sürüş ve atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi VİDEO

TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Demir, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

"KULLANIM ÖMRÜ UZAMIŞ OLACAK"

Demir, "Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.