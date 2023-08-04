Zonguldak Emniyet Müdürü Aktaş'tan, mesai arkadaşlarına telsizden veda Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Manisa'ya atandı. Kentten ayrılırken mesai arkadaşlarına telsizden veda eden Aktaş, duygusal anlar yaşadı.

İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak 14 Temmuz 2021'de kentte göreve başlayan Fahri Aktaş, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Öğle saatlerinde kentten ayrılan Aktaş, sirenlerle Manisa'ya doğru yola çıktı.

Manisa'ya doğru çıktığı yolda telsizden duygusal bir konuşma yaptı

Yola çıktığında 2 yıl birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına son kez telsizden seslenen Aktaş, duygusal anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürü kodu olan '3310' ile merkeze seslenen Aktaş, mesai arkadaşları için veda konuşması yaptı.

"Mesaim boyunca hakikat ve hakkaniyete elimden geldiğince riayet etmeye çalıştım"

Telsizden, Zonguldak'ta görev yapan tüm emniyet mensuplarını sevdiğini söyleyen Aktaş, "3310 merkez. Merkez, 2 yıldır görev yapmakta olduğum Zonguldak'tan Manisa'ya atanmam münasebetiyle, bu saat itibarıyla ilden ayrılıyorum. Başlangıçtan beri, 'Daha huzurlu ve daha güvenli bir Zonguldak' hedefiyle yola çıkıp, suç ve suçluyla mücadelede kahraman mesai arkadaşlarımızla bugüne kadar çok olumlu, güzel bir performans sergiledik. Gerek merkez, gerek 7 ilçede görev yapan rütbeli, rütbesiz tüm personelimi, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ellerine sağlık, bütün emek, gayret ve çabaları için. Mesaim boyunca hakikat ve hakkaniyete elimden geldiğince riayet etmeye çalıştım. Manisa ilinde Sayın Bakanımızın programı olması sebebiyle erken ayrılmak durumunda kaldım. O yüzden vedalaşamadığım arkadaşlarım oldu. Lütfen haklarını helal etsinler. Ben hepsini ayrı ayrı seviyorum, hepsi benim kardeşim. Manisa'da da bir evleri, kapıları, ağabeyleri olduklarını unutmasınlar. Hepiniz Allah'a emanet olun, hayırlı görevler diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun, emeğin başkenti kara elmas diyarı Zonguldak." diye konuştu.

"Sağ olsunlar"

Fahri Aktaş'ın anonsunu tamamlanmasının ardından, sırasıyla tüm birimler de kendisine 'Sağ olsunlar' diyerek teşekkür etti.