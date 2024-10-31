Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı, cinsel saldırı suçundan tutuklandı

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Başkanı İYİ Parti'li Gökhan Mustafa Demirtaş, çalışanı Duygu K. tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla şikayet edildi.

Genç kadın, Demirtaş hakkında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçlarından dava açtı.

31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında yapılan duruşmada suçlamaları reddederek, kendisine yönelik iddiaların siyasi bir kumpas olduğunu öne sürdü.

3 YIL HAPİS CEZASINA ÇAPRITILDI

Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş’a sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Demirtaş’ın avukatları, bu karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Ancak mahkeme, yapılan yargılamaya ve toplanan delillere dayanarak, ilk mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Böylece, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu.

TUTUKLANDI

Kararın kesinleşmesi sonrasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Demirtaş, Eskişehir'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Demirtaş, suçunun ve cezanın kesinleşmesinin ardından Eskişehir'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.