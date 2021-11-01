Vali Tutulmaz, Cav Bella ile Cumhuriyet'in kutlanılmayacağını belirterek, Mehter'e her zaman ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Mehter takımı krizi yaşandı.

Kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener alayında da devam etmesi büyük tepki aldı.

Valilik önündeki törende de Mehter takımının marş çalması üzerine vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı okuyarak tepki gösterdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, da kutlamalarda Mehter takımının konser vermesi ile ilgili konuştu.

"MEHTERE İHTİYACIMIZ VAR"

Bayramın cumhuriyetin ruhuna uygun bir şekilde kutlandığını belirten Vali Tutulmaz, bazı marjinal grupların coşkuyu baltalamak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Açık söyleyeyim; nasıl baltalamak istediler? Mehter akşam olur muymuş. Ya da Ferdi Tayfur’dan türkü söylenir miymiş. Kusura bakmasınlar, bu halkın Ferdi Tayfur’a da, Mehter’e de ihtiyacı var.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Mehter protestosuna Çav Bella çıkışı ViDEO



"CAV BALLA İLE CUMHURİYET KUTLANMAZ"

Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz.Biz cumhuriyeti, halkımızla kutluyoruz. Halkımız mehter istiyorsa mehter, halkımız Ferdi Tayfur isterse Ferdi Tayfur olur. Bu kadar basit. Ayrıca Mehter gündüz törende de vardı. Bu coşkunun bir parçası da Mehter’di. Mehter, Bayrak Marşı, Türkiye Marşı çaldı. Eğer Bayrak Marşı’ndan, Türkiye Marşı’ndan rahatsızlık duyan varsa; kusura bakmasınlar, bu ülkede Bayrak Marşı da çalınacaktır, Türkiye Marşı da çalınacaktır."