DHA

Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü...

Yurdun dört bir yanında törenler düzenleniyor, şehitlikler ziyaret ediliyor.

ZONGULDAK'TA DA TÖREN DÜZENLENDİ

Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla saat 10.00’da, Valilik binası önünde resmi tören düzenlendi.

CHP'LİLER ALTERNATİF TÖREN DÜZENLEDİ

Saat 14.00’te ise CHP’liler, Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda alternatif tören yaptı.

Bu sırada yağmur da başladı. Katılımcılar yağmurdan korunmak için Valilik binası girişi önünde törene devam etti.

VALİ BALKONA ÇIKIP TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada binanın balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene katılanlara tepki gösterdi.

"SİZ PARALEL DEVLET MİSİNİZ"

Vali Hacıbektaşoğlu, balkondan "Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp. Ayıp, ayıp. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz ne ihtardan anlıyorsunuz ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp." dedi.

TÖRENİN ARDINDAN GRUP DAĞILDI

Vali Bektaşoğlu, tepkisinin ardından binanın içine geri girdi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural’ın da aralarında bulunduğu grup da Vali Hacıbektaşoğlu’na tepki gösterdi.

Kalabalık, törenin tamamlanmasının ardından dağıldı.