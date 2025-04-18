Zonguldak'ın CHP'li Devrek Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması: 8 gözaltı

AA
Adı şaibeli kurultay, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla anılan CHP, gündemden düşmüyor..
Son olarak Zonguldak'ın CHP'li Devrek Belediyesi'nde 'usulsüzlük' tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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