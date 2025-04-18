Zonguldak'ın CHP'li Devrek Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması: 8 gözaltı
AA

Adı şaibeli kurultay, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla anılan CHP, gündemden düşmüyor..

Son olarak Zonguldak'ın CHP'li Devrek Belediyesi'nde 'usulsüzlük' tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Dilay Kaynak
Editor