Zonguldak'ta 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ta evinin yakınındaki bahçede çalışan Mesut K., dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralandı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Kayabaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, evinin yakınındaki bahçede bulunan Mesut K., dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kalbinde pil olduğu öğrenilen ve ağır yaralanan Mesut K.’yı gören yakınları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Mesut K.'ye ilk müdahalenin yapılmasının ardınan kurtarma çalışması başlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sedye ve halatla düştüğü uçurumdan çıkarılan Mesut K., BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mesut K’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.