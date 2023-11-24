Zonguldak'ta 7 denizcinin cansız bedenine henüz ulaşılamadı

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Geçtiğimiz haftadan bu yana yurt genelinde şiddetli rüzgar ve yağış hakim.

Zonguldak'ta da 19 Kasım'da yaşanan fırtına olumsuzluklara yol açtı.

Öyle ki 12 mürettebatıyla Türk bandıralı Kafkametler adlı gemi, mendireğe çarparak sulara gömüldü.

6 gün oldu

Ardından gemideki mürettebata ulaşmak için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar sırasında talihsiz denizcilerden 1'inin cansız bedeni kıyıya vurdu.

6'ncı günde iki denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, 7 kişi kayıp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

AFAD, şu ifadeleri kullandı:

19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır.



Kayıp 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.



Gelişmeleri takip ediyoruz.