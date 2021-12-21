Zonguldak'ta balıkçılar sezonu erken kapattı

Olumsuz hava şartları ve mazottaki fiyat artışından etkilenen balıkçılar teknelerini demirlerken, bazıları ise kayıklarını karaya çıkardı.

Zonguldak'ta av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla palamut ve hamsi avına yoğunlaşan balıkçılar, artan maliyetler ve düzensiz avlanma nedeniyle teknelerini karaya çekti.

Endüstriyel balıkçılık yapılan büyük gırgır tekneleri de limana demirlenerek tayfalarına izin verildi.

BALIK TEZGAHLARI BOŞ KALDI

Mazottaki fiyat artışının da etkilediği balıkçılar, avlanmayınca tezgahlar da boş kaldı. Az sayıda bulunan hamsinin kilogram fiyatı, 50 TL'ye kadar yükseldi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizlerdeki balık azlığı ve mazot fiyatlarındaki artışın etkisiyle teknelerle balık aramakta zorlanıldığını söyledi.

"MALESEF ÖTV'SİZ MAZOT DA NORMAL MAZOTA YAKLAŞTI"

Bu nedenle kıyı balıkçılarının teknelerini karaya çıkardığını anlatan Kayhan, "Limanımızda ayrıca iki endüstriyel balıkçımız kontak kapattı. Denizde balık aramak da külfet oluyor. Artık bir dahaki sezona bıraktık umudumuzu. İstediğimiz ÖTV’siz mazotun istenilen ölçüde balıkçıya verilmesidir. Maalesef ÖTV’siz mazot da normal mazota yaklaştı" diye konuştu.

"KIYI BALIKÇILIĞIN OLMADIĞI YERDE HALKIN BALIK YEMESİ DE ZORDUR"

Marmara ve Ege Denizi'nde avlanan balıkların tezgahlarda yer aldığını ancak pahalılığın gün geçtikçe arttığını kaydeden Kayhan, "Marmara ve Ege’de avlanan balıklar tezgahlarda var ama onlar da zor bulunuyor. Kıyı balıkçılığının olmadığı yerde halkın balık yemesi de zordur. Endüstriyel balıkçılar da fiyatları belirler. Şu anda denizlerde fırtına nedeniyle denize açılmak isteyenler de açılamıyor. Havalar düzelince mezgitin olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bir umut kalkan avı başlayacak. O da halka yansıyacak balık değil. Çok pahalı bir balık" dedi.





























