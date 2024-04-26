Zonguldak'ta batan gemi Kafkametler’in kaptan köşkü karaya çıkartıldı

Zonguldak açıklarında geçtiğimiz aylarda kuru yük gemisi battı.
Fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki personel kayboldu.
7 kişi aranıyor
Geminin 5 personelinin cansız bedenine ulaşılırken geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 160. günde de devam etti.
Su üstüne çıkarıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde enkaz kaldırma şirketi tarafından deniz dibinde yürütülen çalışmalarda Kafkametler’in kaptan köşkü vinç yardımıyla su üstüne çıkartılarak karaya taşındı.
Diğer parçaları da çıkarılacak
Dalgıçların keserek vince yüklediği kaptan köşkünün alt tarafında “Kafkametler” yazısı yer alıyor.
Çalışmaların geminin diğer kesilen parçaların karaya çıkartılmasıyla devam edeceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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