Zonguldak'ta batan gemi Kafkametler’in kaptan köşkü karaya çıkartıldı 160 gün önce askeri mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler’in kaptan köşkü, enkaz kaldırma firması tarafından deniz dibinden çıkartılarak karaya taşındı.

İHA

Zonguldak açıklarında geçtiğimiz aylarda kuru yük gemisi battı.

Fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki personel kayboldu.

7 kişi aranıyor

Geminin 5 personelinin cansız bedenine ulaşılırken geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 160. günde de devam etti.

Su üstüne çıkarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde enkaz kaldırma şirketi tarafından deniz dibinde yürütülen çalışmalarda Kafkametler’in kaptan köşkü vinç yardımıyla su üstüne çıkartılarak karaya taşındı.

Diğer parçaları da çıkarılacak

Dalgıçların keserek vince yüklediği kaptan köşkünün alt tarafında “Kafkametler” yazısı yer alıyor.

Çalışmaların geminin diğer kesilen parçaların karaya çıkartılmasıyla devam edeceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)