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Zonguldak'ta batan gemideki 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta batan gemideki 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak'ta mendireğe çarparak batan gemiyle kaybolan 11 denizci için arama çalışmalarının 5'inci gününde 1 talihsiz denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişi için çalışmalar devam ediyor.