Zonguldak'ta batan gemideki 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Hava muhalefeti nedeniyle yurt genelinde olumsuzluklar yaşanmaya başladı.
Zonguldak da şiddetli fırtınadan nasibini alan illerden biri oldu.
Kentte geçtiğimiz günlerde 12 mürettebatıyla Türk bandıralı Kafkametler adlı gemi, mendireğe çarparak sulara gömüldü.
12 mürettebat kayboldu
Daha sonra mendireğe çarpan gemi ile irtibat kesildi.
Ardından 12 Türk mürettebatı için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında talihsiz denizcilerden 1'inin cansız bedeni kıyıya vurdu.
1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
11 kişi için çalışmalara başlandı ve bugün 5'inci günde sabahın ilk ışıklarında 25 metre derinlikteki batığa dalan dalgıçlar, bir kişinin daha cansız bedenini buldu.
Kimlik tespiti ise adli tıptan sonra belli olacak.
10 kişi ise hala kayıp.
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