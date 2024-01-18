Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 61 gündür aranıyor Batan yük gemisinde kaybolan mürettebattan 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 61 gündür sürüyor. Geminin enkazını kaldırma işlemleri de devam ediyor.

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AA

Zonguldak açıklarında geçtiğimiz aylarda kuru yük gemisi battı.

Fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki personel kayboldu.

Kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Geminin enkazı kaldırılıyor

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler de denizden arama çalışması gerçekleştiriyor. Aramalar, Erdemir Limanı'nda yoğunlaştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde, batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de devam ediyor.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)