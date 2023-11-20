Zonguldak'ta batan gemiyle irtibat koptu! 12 mürettebatın ismi açıklandı Fırtına nedeniyle önce sürüklenen ardından mendireğe çarparak batan kuru yük gemisindeki 12 Türk mürettebatın listesi ortaya çıktı. Denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşılırken 11 kişiden hala haber alınamıyor.

DHA

Yurdun birçok noktasında hava durumu mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için fırtına uyarısında bulundu.

Olumsuz hava muhalefetinden etkilenen illerden biri de Zonguldak oldu. Kent genelinde dün şiddetli yağış ve fırtına hakim oldu.

2 gemi sürüklendi

Sabah saatlerinde Ereğli Limanı’nda 2 gemi halatı kopunca sürüklendi.

İddiaya göre 'Kafkametler' adlı Türk bandıralı gemi, liman içinde sürüklenmemesi için açığa hareket ettirildi.

Gemi ile irtibat koptu

Daha sonra mendireğe çarpan gemi ile irtibat koptu. 12 Türk mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşılırken, 11 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ise mürettebatı arama kurtarma çalışması yapılamadı.

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı

Gece saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin battığını açıklayarak “Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır.” dedi.

Mürettebattaki isimler

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)