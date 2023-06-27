Zonguldak'ta denetime katılan validen sürücüye ceza

İHA

Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesinde Vali Mustafa Tutulmaz beraberinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve ekiplerle birlikte Gökgöl Mağarası uygulama noktasında sürücülerin bayramını kutladı.

Trafik tedbirleri çerçevesinde güvenli trafik ortamının sağlanması, tatilin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla sürücülere ve yolculara bilgilendirme broşürleri, çocuklara ise düdük verildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında uyarılarda bulunuldu.

Vali Mustafa Tutulmaz, denetimler sırasında bir aracı durdurdu.

Araçta fazla yolcu bulunması ve emniyet kemerinin kullanılmaması üzerine trafik polisleri sürücüsüne 777 lira ceza uyguladı.

Vali ve ekipleri karşısında gören sürücü ise şaşkınlığını gizleyemezken devletin keseceği cezaya razı olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi:

9 günlük bir tatile çıktık. Tabi vatandaşlarımız için tatil olmakla birlikte biz görevliler için çalışma devam ediyor. Gerek jandarma, polis, sahil güvenlik 9 gün boyunca vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği sağlıklı bir şekilde ulaşımı için 24 saat esasına göre çalışma gayreti içerisindeyiz. 2 bine yakın jandarma, polis ve sahil güvenlik personelimiz 200'e yakın ekiple 24 saat esasına göre 9 gün boyunca alandayız.



Vatandaşımızın huzuru için. Bugün de yol kontrolünde sizlerle beraberiz. Vatandaşlarımızın 9 günlük sürede çok hareketli olacağının farkındaydık. Öyle de oluyor. Ancak ilimiz adına bugüne kadar şükür ciddi manada bir olumsuzluk olmadı yollardı. Sadece bir kaç tek taraflı yaralamalı kazalarımız var. Onun dışında genel olarak iyiyiz. Bu şekilde devam etmemiz dileğimiz. Vatandaşlarımıza da uyarıda bulunmak istiyoruz. Yollarımız kalabalık. Uzun yoldan gelen kardeşlerimiz vatandaşlarımız, uzun yola gidenler aynı şekilde dikkatli olsunlar.



Trafik kurallarına uysunlar. Öncelikle kendi sağlığımız için daha sonra trafikte bulunan diğer vatandaşlarımızın sağlığı ve yol güvenliği için gerekiyor. Bu süreyi daha vatandaşlarımızın, komşularımızın, yolda bulunan vatandaşlarımızın herkesin huzurunu göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. Sadece yollarda, evlerimizde, mahallelerimizde biz yokuz. Bizim dışımızda insanlar var. Onların da hakları, hukukları var. Onları hep göz önünde tutarak hareket etmeliyiz.