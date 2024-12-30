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AA

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, genel asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı.

Burada yaptığı açıklamada Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın yürütülen çalışmalar sayesinde daha huzurlu, güvenli ve yaşanabilir kent haline geldiğini bildirdi.

GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK ADINA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİN ALTINI ÇİZDİ

2025'in daha aydınlık gelecek inşa edecekleri, güçlü adımlar atacakları ve önemli çalışmalar yapacakları bir yıl olacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, kararlılıkla daha büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını, geleceğe doğru emin adımlarla yürüyeceklerini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalara devam edeceklerini, bu yıl kentte toplumsal güvenliği sağlama adına önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

"Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine" yönelik bu yıl 45 operasyon düzenlendiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, 21 organizatör ve 122 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmenlerden 107'sinin sınır dışı edildiğini kaydetti.

"403 KAÇAK OCAK KAPATILMIŞTIR"

Hacıbektaşoğlu, ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla ilgili mücadelenin de devam ettiğini vurgulayarak, şu sözleri sarf etti: