Zonguldak'ta dere taşınca 1 belde sular altında kaldı

Şiddetli yağışlarla birlikte derenin taşması sonucunda Ormanlı beldesinin merkezi sulara teslim oldu. Beldede maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ı Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı'da şiddetli yağış görüldü.

Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, belde merkezinden geçen derenin su debisini yükseltti.

Taşan dere, belde merkezini su altında bıraktı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Birçok iş yeri ve araçlar suya gömüldü. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibinin yönlendirildiği bölgede çalışmalar başladı.

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"CAN KAYBI YOK"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beldede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şu anda bazı dükkanlara su girmiş. Can kaybı yok. Sular çekilmeye başlamış." dedi.













