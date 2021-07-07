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    Zonguldak'ta dere taşınca 1 belde sular altında kaldı

    Şiddetli yağışlarla birlikte derenin taşması sonucunda Ormanlı beldesinin merkezi sulara teslim oldu. Beldede maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 15:12
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    Zonguldak'ta dere taşınca 1 belde sular altında kaldı

    Zonguldak'ı Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı'da şiddetli yağış görüldü.

    Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, belde merkezinden geçen derenin su debisini yükseltti.

    Taşan dere, belde merkezini su altında bıraktı.

    BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Birçok iş yeri ve araçlar suya gömüldü. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibinin yönlendirildiği bölgede çalışmalar başladı.

    Zonguldak ta dere taşınca 1 belde sular altında kaldı #1

    Zonguldak'ta dere taşınca 1 belde sular altında kaldı VİDEO

    "CAN KAYBI YOK"

    Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beldede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şu anda bazı dükkanlara su girmiş. Can kaybı yok. Sular çekilmeye başlamış." dedi.

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